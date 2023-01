ASL Roma 6 di Albano Laziale | Concorso per 2 Psichiatri

(Di lunedì 23 gennaio 2023) L’Azienda Sanitaria Locale6 diha Bandito unPubblico per selezionare 2 Figure di Alta Professionalità quali Medicipresso il Dipartimento di salute mentale e dipendenze patologiche. I Medici idonei saranno indirizzati rispettivamente: 1 Posto sarà assegnato all’Ospedale dei Castelli 1 Posto sarà assegnato P.O. H1 Controlla i link negli Approfondimenti per prendere visione di tutte le possibilità che offre la Regione Lazio, le ASL die il Ministero della Salute. Se ti interessa il settore e l’area geografica, non perdere questa occasione per Candidarti. Bando diIn esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 1057 del 9 novembre 2022, modificata con deliberazione del ...

