Ascolti tv domenica 22 gennaio 2023 | Le indagini di Lolita Lobosco 2 | Thor | Che tempo che fa | Non è l’Arena | dati Auditel e share

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 23 gennaio 2023)tv22, qual è stato il programma più seguito ieri sera? La fredda settimana diè terminata, ilvola, ma anche lasera, come sempre, è stata ricca e variegata dal punto di vista televisivo. Tra pioggia e neve, quale modo migliore per rilassarsi se non trascorrere la serata davanti alla tv e concludere in bellezza la settimana? Anche ieri sera, infatti, la programmazione tv è stata ricca, i telespettatori hanno avuto modo di scegliere. Tra nuove serie tv, nuove stagioni, programmi di successo, di approfondimento e di attualità. Ma qual è stato il programma preferito dei telespettatori? Cosa ha appassionato di più i telespettatori? Scopriamolo a partire dalle 10.00 di oggi quando, come sempre, verranno resi noti i ...