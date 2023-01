Ascolti TV | dati Auditel di ieri | domenica 22 gennaio 2023

SuperGuidaTV

dell'access prime time .tv, come funziona l'Auditel . La prima serata del 22 gennaio: vince Lolita Lobosco. Ecco idella prima serata con il numero dei telespettatori e il ...E' boom dianche questa domenica per Lolita Lobosco 2: ecco tutti iauditel della prima ... Ascolti tv, domenica 22 gennaio 2023: Le indagini di Lolita Lobosco (27.7%), Thor Ragnarok (9%), Che tempo che fa (10.8%) | Dati Auditel (Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) – /// Ancora un grande risultato per la seconda stagione della serie “Le indagini di Lolita Lobosco”. L’episod ...E' boom di ascolti anche questa domenica per Lolita Lobosco 2: ecco tutti i dati auditel della prima serata E’ ancora Luisa Ranieri a dominare. La sua Lolita Lobosco non teme rivali e la terza puntata ...