Ascolti Tv 22 gennaio 2023 | Lolita Lobosco arresta tutti Fazio meglio di Canale5

Tv domenica 222023, in prima serata su Rai1 la fiction Le Indagini di Lolita Lobosco 2 ha conquistato una media di 5.277.000 spettatori pari al 27.7% di share. Su Rai3 Che Tempo Che ...La moglie di Paolo Bonolis ha replicato divertita il look 'copiato' da Maria De Filippi Sabato 21è andata in onda una nuova puntata di C'è Posta per te , il programma campione didel sabato sera. I fedeli telespettatori del programma non hanno potuto fare a meno di notare l'...Il prossimo evento si terrà venerdì 27 gennaio 2023, ed è stato pensato in occasione del centenario della nascita di don Luigi Giussani (1922 – 2022). L’evento si svolge quest’anno a cause delle restr ...(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) – /// Ancora un grande risultato per la seconda stagione della serie “Le indagini di Lolita Lobosco”. L’episod ...