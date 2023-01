Arte | un museo nella Foresta di Bambù a Ferrara

(Di lunedì 23 gennaio 2023) (Adnkronos) – NasceràKida Organic Forest, ladi, unall’aperto dedicato alle sculture di Enrico Menegatti, artista e scultore che da anni raccoglie detriti, prevalente legnosi, depositati dalle mareggiate sulla spiaggia trasformandoli in opere d’. Per anni queste opere hanno trovato posto sulla spiaggia di Volano, ma dopo una recente mareggiata si è deciso di metterle al sicuro spostandole nei campi di Kida. Attualmente ne sono state posizionate cinque, ma si conta di aggiungerne 15 ogni anno. Entusiasta dell’iniziativa il presidente di Kida, Paolo Bruschi, perché questa scelta “valorizza una forma d’originale e unica nel suo genere che va ad arricchire il progetto ecosostenibile dell’azienda”, spiega. Kida Organic ...

L'HuffPost

I beni recuperati saranno temporaneamente esposti presso ildell'recuperata di Roma, in vista dell'individuazione delle istituzioni museali finali. Nel 2022 sono stati quasi 75mila i beni ...... proiettata a promuovere una forma di d'diventata culto nel panorama artistico internazionale". trasformare una strada in un piccolocon ricadute positive sull'intero territorio. ... Due mostre di arte contemporanea nella capitale del barocco siciliano Una riflessione sui rapporti tra architettura e memoria, prendendo in esame alcuni casi esemplari di monumenti, musei e memoriali che si distinguono per qualità e ...En el Museo Británico consideran que es “más respetuoso” el término “persona momificada”. El Museo Británico, uno de los principales atractivos turísticos de Londres y en el que se encuentran cientos ...