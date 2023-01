Arrestato per riciclaggio | sequestro per 200mila euro

(Di lunedì 23 gennaio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoIl 19 gennaio, i Carabinieri della Compagnia di Eboli hanno, nella flagranza di reato Mahammed Rafiq per il reato di, atteso che lo stesso è stato sorpreso a smontare, in un fondo agricolo nel comune di Campagna, autovetture oggetto di furto in danno di un rivenditore di auto della zona. Nel corso delle attività sono state sequestrate numerose parti già imballate e pronte per essere trasportate di ulteriori vetture di note case automobilistiche, per un valore di circa 200.000,00. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

