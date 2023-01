Arrestato ex comandante Wagner in Norvegia | aveva chiesto asilo politico

Corriere della Sera

L'exdel gruppo paramilitare russo Wagner Andrei Medvedev, fuggito in Norvegia dieci giorni fa, è statodalla polizia norvegese in base alla legge sull'immigrazione. Le ragioni esatte ...Abbonati per leggere anche Leggi anche Ucraina,viceministro: prendeva tangenti sui generatori Ucraina, parla ildel gruppo Azov nel Donbass: "I russi sono troppi per noi, ci ... Arrestato l’ex comandante della Wagner che aveva chiesto asilo in Norvegia «Violazioni delle norme di sicurezza» ha spiegato il suo avvocato. L'ex comandante era giunto il 13 gennaio nel Paese scandinavo.Andrei Medvedev, disertore del gruppo paramilitare russo, si era detto disposto a collaborare e a rivelare i crimini di guerra degli ex commilitoni: secondo i legali, non ci sono ragioni di credere ch ...