Arrestato Bonafede | l' uomo d' onore riservato fedelissimo di Messina Denaro

AGI - Il Ros dei carabinieri haAndrea, quello vero, 59 anni, di Campobello di Mazara. È l'uomo la cui identità è stata utilizzata, almeno negli ultimi 12 mesi, dal boss castelvetranese Matteo Messina Denaro. ..., in serata, è statodai carabinieri del Ros a Tre Fontane, una località balneare del trapanese, in casa di una sorella. In un provvedimento di 17 pagine, che accoglie le ...Un uomo d'onore riservato, un fedelissimo che ha consentito al boss Matteo Messina Denaro non solo di restare latitante ma anche di mantenere saldo il suo ruolo di capo di Cosa nostra.I carabinieri del Ros coordinati dai magistrati della Dda di Palermo hanno arrestato Andrea Bonafede, il geometra di Campobello di Mazara che cedette ...