Arrestato Andrea Bonafede Messina Denaro | clamorosa svolta | cosa cambia adesso

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 23 gennaio 2023)è statodai carabinieri del Ros. Il geometra 59enne di Campobello di Mazara è l'uomo che ha “prestato” l'identità a Matteo: non è chiaro per quanto tempo lo abbia fatto, si sospetta per almeno gli ultimi 12 mesi. Di conseguenzaè finito in manette con l'accusa di associazione mafiosa in seguito all'inchiesta coordinata dal procuratore di Palermo, Maurizio De Lucia, e dall'aggiunto Paolo Guido. Nel frattempo prosegue a Campobello di Mazara la caccia ai possibili bunker segreti del boss dei boss, che è stato catturato dopo trent'anni di latitanza. Da almeno tre anni aveva scelto di starsene “tranquillo” nel paese del trapanese, convinto di avere un sistema di protezione molto forte alle spalle. I carabinieri si stanno avvalendo dei ...