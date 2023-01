Arrestato Andrea Bonafede | l' uomo che presto l' identità a Messina Denaro

(Di lunedì 23 gennaio 2023) Nuovo capitolo nella vicenda legata alla cattura dell'ultimo boss della mafia. Matteo. A Campobello di Mazara è statol'che gli prestò l'è statocon l'accusa di associazione mafiosa. I carabinieri del Ros sono intervenuti mentre si trovava a casa della sorella. Il geometra di Campobello di Mazara è stato accusato di aver prestato la suaal boss Matteo. Secondo gli inquirenti,, avrebbe dato al boss la sua carta dima anche la tessera sanitaria per poter fare le cure per il tumore da cui il boss è affetto da anni. Inoltre, ha ...

Fanpage.it

E' statopoche ore fa a casa della sorella a Campobello di Mazara, località Tre Fontane.Bonafede, l'uomo che ha ceduto la sua identità al superlatitante Matteo Messina Denaro che coi suoi ...Quell'abitazione era stata acquistata lo scorso giugno dal 'vero'Bonafede con soldi forniti da 'U siccu , come ha raccontato lo stesso geometra durante un interrogatorio che fa parte degli ... Arrestato Andrea Bonafede, l'uomo che ha dato l'identità a Matteo Messina Denaro Nel video dei ROS dei Carabinieri, le operazioni di perquisizione dell'auto di Andrea Bonafede, arrestato oggi in connessione con le indagini sui fiancheggiatori del boss Matteo Messina Denaro ...L'uomo era già indagato per associazione mafiosa, con l'aggravante del favoreggiamento. E' stato tratto in arresto per associazione mafiosa Andrea Bonafede, l'uomo che avrebbe fatto da prestanome al s ...