Armi all’Ucraina | il Parlamento verso il via libera al sesto invio M5s contrari | Conte | “Lavorare per la via diplomatica”

(Di lunedì 23 gennaio 2023) È iniziato a Montecitorio l’esame del decreto legge che prolunga per tutto il 2023 l’autorizzazione al governo ad inviare, un provvedimento già approvato dal Senato e che dovrebbe ricevere il viadefinitivo da Montecitorio entro giovedì. Si tratta di un passaggio che dovrebbe confermare quanto avvenuto a Palazzo Madama e in Commissione, vale a dire la compattezza della maggioranza sul sì al provvedimento, con la Lega che però solleva dubbi sull’efficacia delle sanzioni alla Russia, e una nuova differenziazione nelle opposizioni, con Pd e Terzo Polo a sostegno dell’appoggio militare a Kiev, e M5s e Avsall’di, tra le quali – ha confermato il ministro Antonio Tajani – dovrebbero esserci i nuovi missili terra-aria di costruzione franco-italiana. ...

La posizione dell'Estonia " Ci vogliono piùe spero che oggi saremo in grado di dare una forte spinta per essere in grado di mobilitare una nuova tranche di risorse per la European ...