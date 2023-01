Arabia Saudita | arriva l’ex Garry Cook per lo sviluppo del torneo | è l’ex ad del Manchester City

(Di lunedì 23 gennaio 2023) Dopo l’arrivo di Cristiano Ronaldo all’Al Nassr, la Lega calcio dell’ha ingaggiatoamministratore delegato del, per sfruttare al meglio le opportunità commerciale del campionato.dirigente della Nike ha lavorato con i Citizens per tre stagioni e ora sarà presidente ed amministratore delegato del. Il presidente della Lega, Abdulaziz Alafaleq, si è detto felice di tale nuovo innesto: “Gli occhi del mondo sono puntati sul calcio, dobbiamo creare opportunità commerciali e televisive”. SportFace.

Corriere dello Sport

Questa è l'opinione di Mohammed Ben Sulayem , che ha commentato il no di Liberty Media a un'offerta da capogiro del fondo sovrano dell'(PIF). Un'offerta che il presidente della FIA ha ...Su questo fazzoletto di deserto sono presenti migliaia di soldati, basi militari di Italia, Cina, Francia, Stati Uniti, Giappone,. Non e' un caso questa concentrazione di interessi. ... Ronaldo, pioggia di critiche sui social: “È finito, non può farlo in Arabia Saudita” Gli organizzatori del GP Arabia Saudita, temono la poca affluenza di pubblico, vista la vicinanza dell'evento con Bahrain. Risponde Whitaker ...Negli attimi che hanno preceduto l’esordio di Cristiano Ronaldo con l’Al-Nassr, c’è stato un momento molto bello nel tunnel che ...