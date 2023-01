Apple | ministro India | potrebbe produrre 25% suoi iPhone da noi

Agenzia askanews

Il gigante tecnologica Apple dovrebbe produrre il 25% di tutti i suoi iPhone in India. A dichiararlo è stato il ministro del commercio indiano, Piyush Goyal. Goyal ha definito Apple "un'altra storia di successo" e ha lodato le credenziali commerciali della quinta economia mondiale. Apple è la prima azienda che in India ha permesso alla produzione locale di esportare dispositivi per un miliardo di dollari in un mese.