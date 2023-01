Anziani | la Cei | «Bene il governo | accogliamo con grande soddisfazione il Patto per la Terza età»

Leggi su secoloditalia

(Di lunedì 23 gennaio 2023) La centralità riconosciuta dalagli, con le deleghe per le politiche in loro favore, riceve il plauso della Cei. Il presidente, Matteo Zuppi, ha parlato di «», aprendo i lavori del Consiglio episcopale permanente in corso a Roma. Il cardinale ha ricordato che le misure volute dalcoinvolgono «14 milioni di cittadini», con un percorso integrato che va dalla sanità ai servizi. Il presidente della Cei: «Accolgo conl’impegno delper gli» L’impegno del, ha sottolineato il porporato, che è anche arcivescovo di Bologna, è teso «a un riequilibrio fra spesa ospedaliera e servizi sul territorio, in una efficace integrazione sociale, ...