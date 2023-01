Antonino Spinalbese smaschera autori GF Vip | con Giaele e Oriana era tutto organizzato? VIDEO

Fanpage.it

Patrizia Rossetti ha rilasciato una lunga intervista al portale online del settimanale Novella 2000 . Ed in questa occasione non ha riservato parole al miele nei confronti del popolare parrucchiere ...... Daniele Dal Moro , l'ex gieffina ha dichiarato: La Rossetti h a parlato anhe di altri suoi ex compagni d'avventura, da Luca Salatino ad: Le persone più sincere, secondo Patrizia ... A Nicole Murgia piace Antonino Spinalbese, Oriana Marzoli: Se ti va di fare qualcosa con lui fallo Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...Shock gfvip7 Oriana Marzoni influencer venezuelana concorrente del GFvip si è fatta notare per gli scontri con le altre vip della casa e per le sue ...