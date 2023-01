Antonella | l' ex Miss Italia morta a 37 anni | un paese sotto choc | tutto in poche ore

(Di lunedì 23 gennaio 2023) La morte diFragiello ha sconvolto tutta la comunità di Casoria, la cittadina in provincia di Napoli dove l'ex modella era nata 37. Era stata finalista anel 2004, ma negli ultimisi era dedicata sopratalla famiglia, allontanandosi dal mondo dello spettacolo. A stroncare prematuramente la giovane è stato un tumore, con cui lottava da mesi. Le sue condizioni di salute però sono improvvisamente peggiorate nel giro diore, portando al drammatico epilogo. A conferma di comefosse fino a pochi giorni fa ancora assolutamente proiettata verso il futuro c'è un post commovente, e oggi straziante, pubblicato sulla sa pagina Facebook appena il 15 gennaio. "Sono lontana da te da qualche giorno e non c'è minuto ...

