Antonella Fragiello | l' ex miss morta per un tumore alle ovaie | anche la mamma era deceduta per lo stesso male

(Di lunedì 23 gennaio 2023), all'età di 37 anni,, modella napoletana arrivata in finale aItalia : la donna èa causa di un, loche le aveva portato via la sua. A ...

Morta, all'età di 37 anni,, modella napoletana arrivata in finale a Miss Italia : la donna è deceduta a causa di un tumore , lo stesso che le aveva portato via la sua mamma. A renderlo noto è Il Mattino. ...' Riposa in pace, in questo momento stai correndo nelle braccia della tua amata mamma, dai tanta forza al tuo papà e a tuo fratello. Ci stringiamo tutti al dolore della famiglia, ... Morta Antonella Fragiello, finalista di Miss Italia 2004: la modella stroncata a soli 37 anni da un tumore Nella chiesa di San Tommaso a San Pietro a Patierno i funerali di Antonella Fragiello, la 37enne di Napoli ex finalista di Miss Italia deceduta nelle ...Shadow Antonella Fragiello (da Facebook) Il mondo dello spettacolo piange la scomparsa prematura di Antonella Fragiello, napoletana di Casoria, ex finalista di Miss Italia nel 2004. Se l’è… Leggi ...