Antonella Fragiello | addio alla modella finalista a Miss Italia | aveva 37 anni

Virgilio Notizie

Sta suscitando un'ondata di commozione e numerosi commenti sui social la morte, a soli 37 anni , della modella napoletana, finalista di Miss Italia nel 2004. A stroncarla un tumore che ha combattuto non perdendo mai il sorriso che la caratterizzava. L'ultimo messaggio che ha lasciato su Fb, dedicato ...Morta, all'età di 37 anni,, modella napoletana arrivata in finale a Miss Italia : la donna è deceduta a causa di un tumore , lo stesso che le aveva portato via la sua mamma. A renderlo noto è Il Mattino. ... Morta Antonella Fragiello, finalista di Miss Italia 2004: la modella stroncata a soli 37 anni da un tumore Antonella Fragiello, modella napoletana arrivata in finale a Miss Italia è morta di tumore a soli 34 anni: la mamma aveva lo stesso male ...Nella chiesa di San Tommaso a San Pietro a Patierno i funerali di Antonella Fragiello, la 37enne di Napoli ex finalista di Miss Italia deceduta nelle ...