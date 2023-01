Ant-Man and the Wasp | Quantumania | aperte le prevendite del film Marvel

(Di lunedì 23 gennaio 2023) Sono ufficialmenteledei biglietti per il nuovoStudios Ant-Man and The. L’epica avventura, che trasporta il pubblico nel vasto subatomico Regno Quantico, arriverà il 15 febbraio nelle sale italiane, distribuito da The Walt Disney Company Italia. Per prenotare i biglietti è possibile accedere al sito https://www.antmanandthe.it, in continuo aggiornamento. I character poster presentano Scott Lang/Ant-Man (Paul Rudd), Hope Van Dyne/(Evangeline Lilly), Kang il Conquistatore (Jonathan Majors), Janet Van Dyne (Michelle Pfeiffer), Hank Pym (Michael Douglas) e Cassie Lang (Kathryn Newton). Ecco i character poster di #AntManAndThe: ...

