Andrea Stramaccioni sbarca su Dazn | farà le telecronache da febbraio

(Di lunedì 23 gennaio 2023)su. L’allenatore ex Inter e Udinese tra le altre, già apprezzato sulla Rai nella nuova veste di commentatore tecnico per ledei Mondiali in Qatar, diventato idolo di tanti telespettatori che hanno promosso il suo modo di interpretare il ruolo con cuffia e microfono, è stato ingaggiato dall’emittente che trasmette la Serie A, l’Europa League e tanti altri tornei come Serie B e Liga.debutterà in telecronaca a partire da, affiancando i cronistinel racconto delle sfide di Serie A ed Europa League, talvolta invece figurerà come ospite in studio, già a partire da stasera per esempio, quando sarà ospite del salotto di Pierluigi Pardo, Supertele, dopo Inter-Empoli. Lo riporta Calcio e ...

