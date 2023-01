Andrea Bonafede arrestato | prestò l' identità a Matteo Messina Denaro

Fanpage.it

Nel video dei ROS dei Carabinieri, le operazioni di perquisizione dell'auto di, arrestato oggi in connessione con le indagini sui fiancheggiatori del boss Matteo Messina ...E' stato arrestato poche ore fa a casa della sorella a Campobello di Mazara, località Tre Fontane., l'uomo che ha ceduto la sua identità al superlatitante Matteo Messina Denaro che coi suoi documenti si è curato per almeno due anni e mezzo negli ospedali e nelle cliniche della ... Arrestato Andrea Bonafede, l'uomo che ha dato l'identità a Matteo Messina Denaro Nel video dei ROS dei Carabinieri, le operazioni di perquisizione dell'auto di Andrea Bonafede, arrestato oggi in connessione con le indagini sui fiancheggiatori del boss Matteo Messina Denaro ...L'uomo era già indagato per associazione mafiosa, con l'aggravante del favoreggiamento. E' stato tratto in arresto per associazione mafiosa Andrea Bonafede, l'uomo che avrebbe fatto da prestanome al s ...