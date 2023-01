Ancora una vittoria per la Pallamano Benevento | Flavioni ko 37-22

(Di lunedì 23 gennaio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutounaper lache batte ilCivitavecchia (37-22) e prosegue la sua marcia verso i piani alti della classifica del campionato di serie B. Prestazione più che convincente dei ragazzi di mister Sangiuolo, che hanno chiuso la pratica già nel primo tempo stabilendo un netto divario con i laziali. Tra le note liete il ritorno in campo del terzino Antonio De Luca, reduce da un lungo periodo di stop causato dall’infortunio al ginocchio. Per lui circa trenta minuti con ottime indicazioni sia in fase difensiva che offensiva. “E’ stata una prestazione molto positiva, sono felice di quanto dimostrato in campo da tutti – ha commentato Sangiuolo –. Mi preoccupava un po’ il rientro dalla sosta ma i ragazzi hanno risposto alla grande dimostrando ...

