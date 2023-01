“Anche io – She Said” | il film da vedere sul caso Weinstein e la nascita del #Metoo

(Di lunedì 23 gennaio 2023) Spaccadivanetti è stato appellativo usuale nel mondo cinematografico di casa nostra. Come scriveva Ennio Flaiano, giornalista e sceneggiatore a cui si devono molti dei capolavori del nostro cinema (La dolce vita, 8½, La notte, Fantasmi a Roma, solo per citarne qualcuno), nel suo Diario degli errori (pubblicato postumo nel 1977 ed edito da Adelphi nel 2002): “Si chiama Spaccadivanetti una ragazza che pur di fare cinema è prodiga delle sue grazie con i produttori. I divanetti sono quelli degli uffici. Perché li spacchi e come, è chiaro“. Spesso geniale, la penna di Flaiano è stata più volte capace di anticipare i tempi, ma resta pur sempre figlia della società in cui si è espressa. In questo Paese, retrogrado e bigotto, a molta stampa nazionale, spesso ottuagenaria, è bastata qualche voce sul– raccontato dal bel...

