' ' Ancelotti | mi dai una chewing - gum?' ' E lui

Sport Fanpage

Prima della sfida tra il suo Real Madrid e l'Athletic Bilbao, Carloviene richiamato a gran voce da un tifoso che gli chiede se avesse una ...... 50 dei quali pagati cash, che ha generato 19,9 milioni di plusvalenze, ritenute fittizie... che può vantare una carriera di buon livello in Serie A, Napoli compreso (titolare conin 10 ... Un tifoso chiede una gomma da masticare ad Ancelotti: la sua ... window.TursiopeQueue = window.TursiopeQueue|| []; window.TursiopeQueue.push (function (DH5) { /** base init **/ var player = new DH5 (document.getElementById ('ym-43b75da-217c-d4b-fff7-5a9cc7a3270f ...Real Madrid, Ancelotti. "Chiedo rispetto per Vinicius, lo riempiono di calci". News 24 ore su 24, approfondimenti e rubriche sul mondo del calcio.