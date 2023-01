Anastasi | Bravi a reagire alle difficoltà”

Leggi su seriea24

(Di lunedì 23 gennaio 2023) La vittoria piena di ieri al PalaPanini mette la firma sulla matematica certezza del primo posto in regular season per Perugia, ma il tecnico bianconero guarda oltre: “Non dobbiamo pensare di essere più furbi o piùdegli altri, gli altri ci stanno già aspettando nei momenti decisivi. Meglio stare concentrati, umili, non pensare ai record, ma pensare invece a giocare meglio di partita in partita”. Squadra già al lavoro oggi pomeriggio per il match di mercoledì contro Düren che chiuderà la fase a gironi della Champions. Ancora: “È importante cercare di fare il miglior risultato possibile per il discorso del ranking che stabilirà in che parte del tabellone finiremo e che quarto di finale troveremo” Rientrata in tarda serata a Perugia dalla vittoriosa trasferta di Modena, torna già oggi pomeriggio al PalaBarton la Sir Safety Susa ...