Amy Winehouse arriva al cinema | Back to black è il film che la racconta

Sky Tg24

È ufficiale: sarà l'attrice Marisa Abela, classe 1996, ad interpretare l'iconica cantante, scomparsa prematuramente nel 2011 all'età di 27 anni. A dirigere il film ' Back to Black ' la regista di Cinquanta sfumature di grigio Sam Taylor - Johnson. La sceneggiatura, invece, è ...... ricordare l'orrore nazista perché non accada più e celebrarne il fallimento attraverso la musica di Paul Simon, Gene Simmons dei Kiss, Beastie Boys, David Lee Roth,, Donald Fagen, ... Le prime foto di Marisa Abela nei panni di Amy Winehouse. Cosa sappiamo di Back to Black Leggi su Sky TG24 l'articolo Le prime foto di Marisa Abela nei panni di Amy Winehouse. Cosa sappiamo di Back to BlackSabato 21 gennaio 2023, la band tributo ad Amy Winehouse, gli Amy’s House, terrà un concerto allo Zappa Bar in onore della cantante scomparsa. I biglietti possono essere acquistati al prezzo di 800 di ...