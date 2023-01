Amici 22 | lite tra Raimondo Todaro e Alessandra Celentano maqualcosa non torna

(Di lunedì 23 gennaio 2023) Nella puntata diin onda ieri, domenica 22 gennaio, non poteva mancare una discussione tra i due professori di ballo,. Peccato, però, che qualcosa nella messa in onda non abbia convinto il pubblico da casa. Ecco cosa è successo.

Novella 2000

... perché anche in un secondo momento la puntata deve essere velocizzata in modo che latra i due professori non blocchi tutta la puntata. Scopri le ultime news suSiamo diventati buonie posso assolutamente confermare che quest'uomo era un vero russofilo. Ora, non direi che tutti i nostri insegnanti fossero necessariamente filorussi, ma la maggior parte ... Amici 22, la lite tra Todaro e Celentano è mandata avanti veloce ... Lite alla fermata dell'autobus, il poliziotto ha sparato due colpi: uno sarebbe esploso in aria, l'altro ha raggiunto il ragazzo.Nella puntata di Amici in onda ieri, domenica 22 gennaio, non poteva mancare una discussione tra i due professori di ballo, Raimondo Todaro e Alessandra Celentano. Peccato, però, che qualcosa nella me ...