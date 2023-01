Ambulanza senza assicurazione fermata dalla polizia a Napoli

(Di lunedì 23 gennaio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoUn’è statoin piazza Trieste e Trento, in pieno centro adagli agenti della sezione ‘Nibbio‘ dell’Ufficio Prevenzione Generale della Questura di. Al conducente gli agenti hanno contestato tre violazioni del Codice della Strada: per mancata copertura assicurativa, omessa custodia di veicolo sottoposto a sequestro e mancata esibizione della patente di guida. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

