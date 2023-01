Ambasciatore Dancau | Romania conta su Italia per ingresso Schengen

Agenzia askanews

... contro il veto dei Paesi limitrofi per un trattamento dignitoso dei cittadini romeni", ha detto Gabrieladi Romania in Italia, nel corso dell'evento organizzato dall'Ambasciata ...Intervento di Gabrieladella Romania). Ambasciatore Dancau: Romania conta su Italia per ingresso ... Roma, 23 gen. (askanews) - La Romania e l'Italia hanno 'oggi relazioni solide basate sul Partenariato strategico consolidato e godono di ...