Amatrice sotto la neve | oltre un metro in poche ore Il sindaco | «La situazione è disastrosa» – Foto e video

(Di lunedì 23 gennaio 2023) «Laqui è». Non usa mezzi termini ildiGiorgio Cortellesi, che lancia l’allarme: «In tre o quattro ore è caduto undi» sulla cittadina in provincia di Rieti tra le più colpite dal terremoto nel centro Italia del 2016. A preoccupare il primo cittadino è principalmente la viabilità delle frazioni più alte, «Nommisci, Collalto, Preta in particolare», dove sono caduti fino a 150 cm die si fa fatica a pulire alcune strade. «Abbiamoturbine» – spiega riferendosi agli spazzache “mangiano” l’accumulo e lo sparano fuori dalla carreggiata – «e le lame non riescono a togliere ladalla strada», aggiunge parlando degli spazzaclassici, ...

