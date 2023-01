Alvino ci ride sopra | “Caso Plusvalenze Napoli nell’occhio del ciclone”

Leggi su napolipiu

(Di lunedì 23 gennaio 2023) Carlocommenta con ilarità ilcon il mondo juventino che spera in un coinvolgimento delcon Osimhen. “del. Lavezzi pagato 6 venduto a 29, Higuain pagato 40 venduto a 90, Cavani pagato 17 venduto a 65, Zapata pagato 7 venduto a 22, Jorginho pagato 9 venduto a 60. Ah scusatemi sono reali e non sono le uniche” scrivesu twitter. In questo modovuole sottolineare come ildal punto di vista dellanon abbia nulla da temere, anche perché quelle messe a bilancio durante gli anni sono tutti reali. La società di Aurelio De Laurentiis ha venduto più volte giocatori ...