Allerta neve | raggiunti i due metri in alcuni comuni del Riminese | famiglie isolate e reti telefoniche in tilt Le immagini

(Di lunedì 23 gennaio 2023) Situazione via via più critica nelle zone dell’Appennino tra la provincia di Rimini e quella di Forlì e Cesena. Lache si è depositata al suolo ha superato il metro. Lesono state girate nella frazione Scavolino di Pennabilli, a 750d’altezza e a Bagno di Romagna, in provincia di Forlì-Cesena. Le ruspe sono al lavoro per fare il possibile nel tentativo di liberare le strade dalla. Le auto sono sommerse.in: vanno solo a tratti, come l’elettricità L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

