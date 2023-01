Allerta Meteo gialla | forte rischio idrogeologico in Campania

(Di lunedì 23 gennaio 2023) La Protezione Civile della Regioneha prorogato l’avviso difino a domani. Le zone coinvolte sono l’ 1 e la 3 :Piana Campana, Napoli, Isole del Golfo, Area Vesuviana; Penisola Sorrentino-Amalfitana, monti di Sarno e Monti Picentini. La criticità idrogeologica rimane comunque alta, anche in assenza di precipitazioni . La protezione civile raccomanda vivamente di mantenere sempre attivi i COC (Centri Operativi Comunali) e di rispettare tutte le misure di prevenzioni e di contrasto per i possibili fenomeni previsti. Come già espresso nei precedenti bollettini, connesse al, potrebbero esserci frane e caduta massi, anche in assenza di piogge. L’avvisoevidenzia comunque, nelle zone 1,3 “precipitazioni ...

