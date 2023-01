Allarme conti correnti | sta succedendo negli ultimi mesi | a rischio i risparmi degli italiani

QuiFinanza

... cosa cambia nel 2023 Nel nuovo anno le famiglie si trovano costrette a fare idi chi deve ... rivalutazione assegni più bassa di quanto i pensionati devono versare a colf e badanti L': 'C'...La sciabolata artica per ora non lascerà l'Italia, che dovrà ancora fare icon pioggia, temperature piu fredde e anche tanta neve. I grandi movimenti a scala emisferica stanno favorendo l'... Allarme conti correnti: quanto hanno perso gli italiani con l’inflazione Dal gennaio 2022 a oggi si contano più di 60 episodi, che preoccupano presidi e famiglie. Non solo per il fatto in sé, ma anche perché poi ci sono i danni e i giorni di lezione persi (non meno di 15 i ...Dopo quattro anni di costanti aumenti, nel 2022 il saldo totale dei conti correnti delle famiglie in Italia è diminuito di quasi 20 miliardi di euro. Da ...