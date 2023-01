Alla Camera il sesto pacchetto di aiuti militari all’Ucraina

(Di lunedì 23 gennaio 2023) Inizia oggi, nell’Aula della, l’esame del decreto legge che prolunga per tutto il 2023 l’autorizzazione al governo a inviare armi. Un provvedimento già approvato dal Senato, che dovrebbe ricevere il via libera definitivo da Montecitorio entro giovedì, ma che sta creando fibrillazioni nell’opposizione e pure nella maggioranza. Il passaggio parlamentare dovrebbe confermare quanto deciso a Palazzo Madama e in Commissione, ovvero la compattezza della maggioranza sul sì. Ma la Lega che però solleva dubbi sull’efficacia delle sanzioniRussia. Dalle opposizioni, Pd e Terzo Polo sostengono l’appoggio militare a Kyjiv. Ma Movimento Cinque stelle e Alleanza Verdi-Sinistra sono contrari all’invio di armi. E hanno presentato due emendamenti, bocciati dalle Commissioni, in cui si chiedeva che ciascun invio di armi venisse ...

Agenzia ANSA

