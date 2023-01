Alice in Borderland 2 | la spiegazione del finale della serie Netflix

Leggi su cinemaserietv

(Di lunedì 23 gennaio 2023) La fine del 2022 con le feste natalizie ha portato con sé suun ritorno molto atteso dagli abbonatipiattaforma e fan delle produzioni asiatiche. Stiamo parlandoseconda stagione diin. Lagiapponese che nel 2020 aveva fatto parlare di sé per il gioco iperviolento messo in atto nello show. Torniamo a parlare del serial a qualche settimana di distanza, ora che lo avrete digerito come si spera abbiate digerito i pranzi e cenoni delle festività. Lo facciamo per provare a dare la nostradeldiin2, che ha effettivamente chiuso un cerchio lasciando una piccola porticina aperta verso il futuro. Ovviamente in questo articolo ci saranno spoiler per ...