ilGiornale.it

È emerso che nell'Aeroporto di Cagliari non sono funzionanti i sistemi per scongelare leaccade in altri aeroporti, perché siamo un'isola e non ci troviamo in un aeroporto del nord. Quindi ...Ô emerso che nell'aeroporto di Cagliari non sono funzionanti i sistemi per scongelare leaccade in altri aeroporti, perché siamo un'isola e non ci troviamo in un aeroporto del nord. ... Ali come un campo da calcio: il volo dell'aereo più grande del mondo Innovazione. Ryanair riduce le emissioni di CO2 di 165mila tonnellate grazie alle nuove estremità alari a «scimitarra». A seguito di un accordo da 175 milioni di dollari con Aviation Partners Boeing, ...Forti ritardi, anche di oltre due ore, da Cagliari nei voli per Milano e Roma a causa delle basse temperature e del ghiaccio che si è formato durante la notte. I disguidi non hanno riguardato tutti i ...