Algeria | liberato Rachid Nekkaz | l' attivista imprenditore che difende ' le donne velate'

(Di lunedì 23 gennaio 2023) La libertà in cambio dell'impegno ad abbandonare la politica. È lo scambio di cui si è reso protagonista, ...

La libertà in cambio dell'impegno ad abbandonare la politica. È lo scambio di cui si è reso protagonista Rachid Nekkaz, ...Il popolo Sahrawi rappresenta una popolazione di circa 600.000 persone, di cui 260.000 nei campi profughi in, circa 200.000 nel territorioe altri 100.000 in esilio. Il Sahara ...