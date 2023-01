Alessia Marcuzzi | il video della pole dance scatena i fan | il dettaglio di Boomerissima svelato in anteprima

Elle

è tornata con la stessa carica di due anni fa. Dopo una lunga pausa dalla televisione, la conduttrice è ripartita alla grande al timone di un nuovo varietà che ha conquistato l'...C'è chi la dava per spacciata, macon Boomerissima è riuscita a conquistare il pubblico di Rai2. Mercoledì sera, in occasione della terza puntata, ospiterà Giorgio Mastrota, Geppi Cucciari, Mietta e Francesco ... Alessia Marcuzzi con piumino Moncler è tendenza moda inverno 2023 Alessia Marcuzzi è tornata con la stessa carica di due anni fa. Dopo una lunga pausa dalla televisione, la conduttrice è ripartita alla grande al timone di un nuovo ...Svelati gli ospiti di Alessia Marcuzzi per la terza puntata del suo programma Sta andando molto bene il nuovo programma di Alessia Marcuzzi dal titolo ...