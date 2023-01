Alcol | Società italiana alcologia | ' favorisce cancro | inaccettabile polemica virologi'

(Di lunedì 23 gennaio 2023) Roma, 23 gen. (Adnkronos Salute) - "L'etanolo e l'acetaldeide contenuti nelle bevandeiche (vino, birra e superici) favoriscono il. Per questo motivo èche lasugli effetti legati al consumo dicoinvolga medici che, per motivi deontologici ed etici, devono aderire all'evidenza scientifica”. Così Gianni Testino, presidente nazionale delladiogia (Sia), torna sull'ultimatra i, che negli scorsi giorni si sono scontrati sul nettare degli dei. Oggetto del contendere la discussa normativa irlandese che equipara l'al tabacco e chiede l'inserimento di etichette sui danni per la salute sulle bottiglie, ...

Adnkronos

...più consumate dopo, tabacco e cannabis, per "dormire, dimagrire, migliorare l'umore o essere più bravi a scuola. In una frase: per meritare di essere amati e sentirsi all'altezza della...Anas,del Gruppo FS Italiane, ricorda che quando guidi, Guida e Basta! No distrazioni, no, no droga per la tua sicurezza e quella degli altri (guidaebasta.it). Per una mobilità ... Società italiana alcologia: "Alcol favorisce cancro, inaccettabile polemica virologi"