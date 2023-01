Al-Nassr | Ronaldo dopo l’esordio | “Grazie ai tifosi per l’appoggio”

(Di lunedì 23 gennaio 2023) “Prima partita, prima vittoria. Ben fatto ragazzi.a tutti iper l’incredibile appoggio” dice Cristianoil suo esordio con la maglia dell’Al, nella vittoria per 1-0 contro l’Al Ettifaqalla rete di Talisca. Il fuoriclasse portoghese è rimasto a secco nella sua prima partita, giocando comunque un buon match. Ha provato a sbloccarsi nei primi minuti con un tiro in porta arrivato8?, deviato da un avversario in corner. SportFace.

La Gazzetta dello Sport

... anche se non quello ufficiale, visto che si trattava di un'amichevole contro il Psg e lui, Cristiano, non indossava nemmeno la maglia dell'Al, il suo club. Ieri invece l'esordio con ...La modella e i figli si sono infatti trasferiti a Riyad a seguito di Cristiano, che da gennaio gioca per l'Al -. E' un ingaggio da sogno quello del calciatore, si parla di circa 175 ... Ronaldo, debutto così così con l'Al Nassr. Ma che entusiasmo! Georgina Rodriguez, compagna di Cristiano Ronaldo, ha partecipato ai Joy Awards a Riyad: il suo look è da sogno ...L'accoglienza per Cristiano Ronaldo è spettacolare: vittoria per 1-0 all'Al-Ettifaq nell'esordio da capitano con l'Al Nassr ...