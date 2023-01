(Di lunedì 23 gennaio 2023) Nella notte tra venerdì e sabato duereclusi nelminoriledihanno dato fuoco a un materasso nel reparto infermeria dell’istituto. Sembra che i duefossero tossicodipendenti e abbiano avuto una crisi di nervi dovuta all’astinenza. Un comportamento grave, non c’è dubbio. Così come grave è stato quello che ha portato settedetenuti nello stessoa evadere lo scorso dicembre. Faccio però due considerazioni. La prima: un comportamento grave, ma non alziamo i toni e non facciamolo divenire uno scontro. Il modello italiano di giustizia penale minorile è sempre riuscito – a partire almeno dall’entrata in vigore del codice di procedura penale minorile nel 1988 – a mantenere un approccio di tipo educativo e non prettamente ...

- - > Ansa . Nelle carceri milanesi di San Vittore, Opera, Bollate e al minorilemancano infermieri e operatori socio - sanitari e si riscontra anche una pesante precarietà ...ina meno ...... in strutture di massima sicurezza come' appunto 'ildi Opera, a fronteggiare le ... a Bollate che ha appena 8 infermieri, o in realtà come il', sempre a Milano, 'dove ci sono le ... Al carcere Beccaria di Milano i ragazzi si ribellano: ascoltiamoli o buttiamo tutto a mare Storie di speranza e di rinascita al cineteatro Piccolo di Lesmo durante la settimana dell’educazione grazie a Daniel Zaccaro e don David Riboldi. Il primo è un ragazzo oggi 28enne che ha trascorso di ...I numeri drammatici indicano le lacune di strutture, come il carcere di Milano Opera, con 600 detenuti e soli 31 infermieri. Turni dove a volte sono in servizio anche 2 soli professionisti. Urge un in ...