(Di lunedì 23 gennaio 2023) (Adnkronos) – “, fascinosissimo. Come la regina Elisabetta ha cavalcato e rappresentato un’epoca, che oggi non esiste più”. Gelasio Gaetani Lovatelli dell’Aquilaricorda così l’Avvocatoa 20 anni dalla scomparsa. I fratelli(Cristoforo, Roffredo, Luca) erano tra i migliori amici di Edoardo, insieme hanno vissuto, adolescenti, nella capitale, e ilha frequentato per anni l’Avvocato. Vacanze a Saint-Tropez, in barca, in montagna, ma anche parche colazioni a villa Frescot sulle colline di Torino. “Sono trascorsi 20 anni dalla scomparsa dell’Avvocato – aggiunge Gelasio Gaetani- E senza dubbio è stato un uomo, nonostante quello che pensano alcuni ...

Adnkronos

... Andrea(R) attend the Italian Serie A football match Parma vs Juventus on August 24, 2019 ...vivendo il club con la Champions a rischio (è a sei punti dallo United quarto) e con Antonio...... è ancor più vero, seppur apparentemente scabroso, che per sua natura la schiatta degli... da IlMax giù giù fino a Fratelli d'Italia, questo genere ha raccontato abbastanza da vicino la ... Agnelli, conte d'Aragona: "intelligente, vanitoso, potente e maschilista" Gli Agnelli hanno più affinità col geometra Calboni che con la Silicon Valley. Gli anti-juventini non stanno messi meglio ..."Tra 10 anni avremo pochissimi adolescenti che tiferanno per la Juventus e sembra incredibile che non ci abbiano pensato quegli strateghi del marketing".