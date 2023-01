Agguato di camorra | ucciso al ristorante

(Di lunedì 23 gennaio 2023) AGI - Un uomoin unnel Napoletano. Il fatto è accaduto a Melito in una attività di ristorazione in via Lavinaio. La vittima aveva 57 anni ed era già noto alle forze dell'ordine, ritenuto dagli inquirenti vicino al clan Amato-Pagano. Indagini e rilievi in corso da parte dei carabinieri. A cadere per mano dei sicari Vincenzo Nappi, conosciuto con il soprannome di 'o pittore', uno dei referenti di spicco degli Amato-Pagano. Nappi si occupava di estorsioni ma principalmente degli affari legati al 'mattone'. Costruzioni di case e villette. E in tal caso, ricorda il pentito Biagio Esposito "incaricava un suo uomo per ottenere permessi al comune di Melito". Nappi era stato arrestato nel 2011 dopo 3 mesi latitanza, perchè sfuggito a un blitz dei carabinieri, ma era attualmente libero. Era ritenuto uomo di fiducia del boss Mariano Ricc, e ...

AGI - Un uomo ucciso in un ristorante nel Napoletano. Il fatto è accaduto a Melito in una attività di ristorazione in via Lavinaio. La vittima aveva 57 anni ed era già noto alle forze dell'ordine , ...Le indagini dei carabinieri approfondimento, arrestato dalla Polizia ricercato del clan Di Lauro La vittima, secondo quanto emerso, è Vincenzo Nappi, 57 anni, già noto alle forze dell'ordine, ... Camorra, agguato a Napoli: uomo ucciso in un ristorante Ucciso, mentre si trovava in un ristorante di Napoli, Vincenzo Nappi, conosciuto con il soprannome di "o' pittore", uno dei referenti di spicco degli Amato-Pagano ...