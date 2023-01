Aggressione al tecnico | lo Scandicci contesta la ricostruzione del Real Forte Querceta

(Di lunedì 23 gennaio 2023) Lo1908ladelin merito all’subita nel recinto di gara dalSimone Venturi. “La società FC1908, nel rispetto degli accertamenti che verranno compiuti, in merito alla gara di domenica 22 gennaio, dagli organi competenti,ladei fatti così come descritta nel comunicato della società”, si legge nel comunicato stampa. Il club che ha la propria sede adei Marmi, ieri sera, attraverso una nota stampa aveva fatto sapere come il proprio, Simone Venturi, fosse stato stato trasportato in ...

leggo.it

...del sistema immunitario ed è quindi un'arma molto importante per difenderci dall'di ... Il nomedi questo esame è coprocoltura, che però ha dei limiti nelle informazioni che può ...E' successo a Scandicci al termine della partita con il Real Forte Querceta. L'è stata subita dalversiliese, Venturi, e da due ... Allenatore picchiato al termine della partita, aggressione choc a Simone Venturi: il tecnico ricoverato in osp Azzolina ha abitato a lungo anche in Lunigiana, esattamente nel comune di Licciana Nardi. "E’ con profondo e immenso dispiacere – scrive in una nota il sindaco Renzo Martelloni – che ho appreso la sco ...Allenatore aggredito in un match di Serie D. Al termine di Scandicci 1908-Real Forte dei Marmi Querceta, il tecnico della squadra ospite, Simone Venturi, è stato ...