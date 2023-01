Adriano Panatta | chi è la moglie Anna | età | lavoro | figli | vita privata

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 23 gennaio 2023) Tutto pronto per il classico e imperdibile appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti di oggi, oltre a Don Bruno che ritornerà in tv dopo la sua partecipazione a The Voice Senior, anche l’ex tennista, che si racconterà a cuore aperto. E senza freni. Dalla carriera all’amore per la secondae il secondo matrimonioè stato sposato con la primaRosaria Luconi per molti anni e dalla loro unione sono nati tre: Niccolò classe 1975, Alessandro classe 1979 e Rubina, classe 1980. Dopo la nascita della loro ultima bambina, l’amore tra i due, era già finito. ...