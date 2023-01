leggo.it

Ospite di BellaMa ', il format di Pierluigi Diaco ,è stata insieme a Carlo Conti e Antonella Elia una delle protagoniste della puntata in onda questo pomeriggio su Rai 2. La conduttrice ha parlato insieme alla Elia del Festival di ...è stata insieme a Carlo Conti e Antonella Elia una delle ospiti della puntata di BellaMa ', il format di Pierluigi Diaco , in onda questo pomeriggio su Rai Due. La conduttrice era ... Adriana Volpe, scoop in diretta a BellaMa: «Io e un big di Sanremo ci scriviamo». Ecco chi è Ospite di BellaMa‘, il format di Pierluigi Diaco, Adriana Volpe è stata insieme a Carlo Conti e Antonella Elia una delle protagoniste ...Adriana Volpe senza filtri: "Mi sto scrivendo con un Big di Sanremo", di chi si tratta Nella puntata di oggi di Bella Ma', lunedì 23 gennaio, come sempre ...