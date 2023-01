Adinolfi | “Penalizzazioni alla Juve per far vincere chi non vincerebbe mai”

Leggi su napolipiu

(Di lunedì 23 gennaio 2023) Mariocommenta il caso plusvalenze dellantus e le relativedi 15 punti inflitte al club bianconero. I tifosintini proprio non riescono a capacitarsi, dopo Calciopoli un’altra mannaia legale si abbatte sullantus.squadra di Allegri sono stati sottratti 15 punti in classifica di Serie A ed ora dopo il pareggio con l’Atalanta i bianconeri hanno ‘solo’ 23 punti. La sentenza della Corte Federale proprio non piace a Mario, che come tanti altrintini si sente braccato: “15 punti di penalizzazionesono una vergogna a fronte del proscioglimento di tutte le altre società coinvolte e dopo gli 890 milioni stanziati per salvare l’intera serie A. Gli ...