Adesso è davvero alle porte il prossimo Huawei P60 Pro

(Di lunedì 23 gennaio 2023) IlP60 Pro pare essere più vicino di quanto si pensasse: lo ha confermato un noto leaker su Weibo, così come tutta la linea delflagship del produttore cinese, che speriamo possa avere più successo della generazione precedente (il ban USA continua a non consentirgli di riprendersi). Il device dovrebbe montare uno schermo OLED da 6.6 pollici con risoluzione 1440p e frequenza di refresh rate a 120Hz. IlP60 Pro sarà spinto dal processore Snapdragon 8 Gen. 2 con modem 4G di casa Qualcomm, con RAM LPDDR5x e storage interno UFS 4.0 (non verrà consentito al produttore cinese di includere un model 5G per le ragioni che noi tutti conosciamo). La fotocamera posteriore monterà un sensore principale Sony IMX888 da 50MP, un ultra-wide Sony IMX858 da 50MP ed un sensore zoom OmniVision OV64B da 64MP. La fotocamera frontale ...

Cosmopolitan

, invece, il tuo interlocutore non è il genitore - nemico - perché in realtà ti vuole essere ... E ciò che èaccaduto poi, è stato che 'gli adolescenti hanno aspettato la pandemia per ...È il primo governo che riconosce le loro ragioni e proprio per questo lo sciopero è... Italiani in coda al distributore: dove costa meno fare benzina. . Salgono ancora le medie nazionali ... E adesso vogliamo davvero «Lady Pope» di Sorrentino Il successo ottenuto sabato sera a Firenze è stato pesantissimo per diversi motivi per il Torino. I granata hanno infatti staccato proprio la Fiorentina in classifica e, dopo il ...L’esponente di +Europa e i contributi per l’attività politica ricevuti dal filantropo miliardario. «Perché i soldi a me e non al partito La legge lo prevede. E poi ero candidato in 5 circoscrizioni» ...