“Addio bomber” Tragedia alla stazione | giovane calciatore investito dal treno davanti agli amici

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 23 gennaio 2023)ferroviaria: un ragazzo di 15 anni è stato travolto e ucciso da un. Il terribile fatto di cronaca è accadutodi Chiari, in provincia di Brescia. Il ragazzo stava attraversando i binari quando è passato unche lo ha colpito di striscio e per lui non c’è stato nulla da fare. Le sue condizioni sono apparse gravi fin da subito: laè avvenuta sotto gli occhi deglidel 15enne che avevano deciso di utilizzare il sottopassaggio. Il ragazzo che ha perso la vita si chiamava Elion Shala, aveva origini albanesi, ma nato e cresciuto in Italia. Nella cittadina lo conoscevano in tanti anche perché giocava nella formazione giovanile del Chiari. L’adolescente era sceso dal ...